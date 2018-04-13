На Ташкентской и Алма-Атинской построят детсады с ясельными группами

В Самаре возведут новые дошкольные учреждения. Речь идет о застройке участков на улицах Ташкентской, Алма-Атинской и в жилом районе «Волгарь». Об этом сообщила руководитель департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко на заседании комитета по бюджету в гордуме.

— В городском бюджете перераспределили 19,5 миллиона рублей на создание дополнительных мест в детских садах и капремонт историко-культурного наследия. Последние расположены вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги. Еще 4,3 миллиона рублей поступят в бюджет в следующем году, — рассказала Елена Бондаренко

Новые детские сады появятся на улице Ташкентской в районе жилых домов № 112, 114, 116 и в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и Березовой аллеи в Кировском районе. Также дошкольное учреждение возведут в жилом районе «Волгарь» в 14-м квартале.

— В каждом из них создадут ясельные группы для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, — уточнила Елена Бондаренко.

Мест в детском саду не хватает 3086 самарским малышам. Проблема особенно остро встала в Кировском, Советском, Ленинском и Самарском районах. Эта ситуация возникла из-за того, что впервые за 17 лет численность детей в городе превысила 200 тысяч.

Частично ликвидировать очередь помогли построенные в прошлом году детские сады в микрорайонах Волгарь, Крутые Ключи и Новая Самара. Однако окончательное решение вопроса возможно только с помощью реконструкции, капитального ремонта и строительства дополнительных дошкольных учреждений.