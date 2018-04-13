Жителей Волгоградской области обследуют в мобильных медицинских комплексах

В Волгоградской области для жителей сельских районов организовано экспресс-обследование в передвижных диагностических комплексах.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в регионе курсирует три модуля для взрослых и три — для детей. Кроме того, работают онкологическая, гериатрическая и паллиативная службы.

Отметим, с начала 2018 года осмотр прошли более 10 000 человек, из которых 1416 — дети.

Обследование пациентов проводят: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, оториноларинголог, стоматолог, эндокринолог, невролог и другие специалисты. За 2017 год врачами было осмотрено 60 827 человек, в том числе 5 679 детей.

С планом работы передвижных модулей можно ознакомиться на сайте регионального комитета здравоохранения и по телефону «горячей линии» ведомства (8442) 24-73-13.