Ещё
В Черемушках раскроют секреты правильной самооценки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Черемушках раскроют секреты правильной самооценки 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Проверенные на практике методы повышения своей самооценки предложит детский и семейный тренер-психолог Татьяна Рослан на встрече «Родительского клуба» 14 апреля. На ней участники поговорят об уверенности в своих силах, выяснят собственные достоинства и недостатки, а также научатся адекватно воспринимать чужое мнение о себе.
Начало мероприятия назначено на 12:00. «Дорогие дети, берите за руку своих родителей! Дорогие родители, берите за руку своих детей! И вместе приходите в наш „Родительский клуб“! Обсуждать проблемные вопросы и искать правильные ответы вместе — всегда хорошо, такое сотрудничество детей и родителей дает самый лучший результат и делает общение интересным для всех», — передают организаторы.
Встречи в клубе предполагают творческое общение — обмен мнениями, дискуссию, совместное обсуждение, проигрывание и прорисовку трудных ситуаций, подвижные упражнения. Для входа в игровую комнату, где и пройдет семинар, необходимо предъявить распечатанный бесплатный билет, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана».
Мои Черемушки: последние новости
Пятиклассники из Черемушек выступили на фестивале «Через театр» В Черемушках создадут настоящее весеннее настроение Выставку-пристройство бездомных животных организуют в Черемушках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть43
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года2
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение