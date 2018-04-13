В Черемушках раскроют секреты правильной самооценки

Проверенные на практике методы повышения своей самооценки предложит детский и семейный тренер-психолог Татьяна Рослан на встрече «Родительского клуба» 14 апреля. На ней участники поговорят об уверенности в своих силах, выяснят собственные достоинства и недостатки, а также научатся адекватно воспринимать чужое мнение о себе.

Начало мероприятия назначено на 12:00. «Дорогие дети, берите за руку своих родителей! Дорогие родители, берите за руку своих детей! И вместе приходите в наш „Родительский клуб“! Обсуждать проблемные вопросы и искать правильные ответы вместе — всегда хорошо, такое сотрудничество детей и родителей дает самый лучший результат и делает общение интересным для всех», — передают организаторы.

Встречи в клубе предполагают творческое общение — обмен мнениями, дискуссию, совместное обсуждение, проигрывание и прорисовку трудных ситуаций, подвижные упражнения. Для входа в игровую комнату, где и пройдет семинар, необходимо предъявить распечатанный бесплатный билет, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана».