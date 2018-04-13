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Юным посетителям Библиотеки №3 имени Николая Добролюбова расскажут про творчество Максима Горького
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Юным посетителям Библиотеки №3 имени Николая Добролюбова расскажут про творчество Максима Горького 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Библиотеке №3 имени Николая Добролюбова состоится мероприятие к 150-летнему юбилею со дня рождения Максима Горького.
Детям расскажут о ранних литературных произведениях писателя и о его биографии.
— Кроме того, дети смогут пройти психологический тест «Кто ты из мира Горького?», подготовленный сотрудниками нашей библиотеки. После того, как ответы проанализируют, ребята узнают, что общего они имеют с героями известных рассказов писателя, —добавила Алеся Атрощенко, заведующая детским отделением библиотеки.
Вход свободный.
Юных гостей ждут в 18:00 по адресу: Новый Арбат, дом 30/9.
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