Как воспитать лидера: воронежские детсады разработали новый подход в занятиях с малышами

Около 30 дошкольных учреждений начали практиковать инновационные образовательные проекты. Почти три десятка воронежских детских садов стали региональными инновационными площадками. Их коллективы подготовили свои образовательные проекты — в одних, например, учат детей быть самостоятельными с помощью игр, в других особым способом развивают коммуникабельность. О том, чем «инновационный детский сад» отличается от обычного и как в этом участвуют педагоги, родители и дети, выяснил корреспондент «Вести-Воронеж». Утро в детском саду №78 начинается с выборов. Сразу после завтрака дети собираются в классе, чтобы принять решение, чем они будут сегодня заниматься. Выбор не простой. 12 центров, и все разные. «Изо», «Муза», «Арт», «Русь», «Самоделкино» — менять предпочтения можно хоть каждый день.

Этот детсад— одна из региональных инновационных площадок. Здесь учат детей быть инициативными. Выбор здесь на каждом шагу. От занятий до библиотеки. Активность малышей стимулирует к активности и самих педагогов. — Наши педагоги стараются сделать это для детей настолько интересным, чтобы те выбрали именно их центр. Своего рода это тоже конкуренция и среди педагогов. Родители, кстати, очень хорошо к этому относятся, потому что дети приходят и взахлёб рассказывают, что они увидели, что им понравилось, — рассказывает заведующая детским садом № 78 Марианна Степанова.

Совсем маленькие в проекте не участвуют. Только старшие и подготовительные группы. Одновременно в центре могут заниматься дети из разных групп. Педагоги считают, что это развивает коммуникабельность. И никакого столпотворения на уроках — потому, что центров много. Современный детский сад — это не просто присмотр и уход за детьми, это полноценная первая ступень образования. Новое время требует новых подходов. Педагоги стремятся к тому, чтобы дети были более активны и успешны в жизни. Сейчас таких инновационных детских садов около тридцати. В каждом — своя инновация. Где-то воспитывают вежливых воронежцев, а где-то сделали упор на сенсомоторные напольные игры. Оценивать эффект от этого эксперимента будут эксперты регионального института развития образования — года через два— три. Наиболее интересный опыт будут внедрять и в других детсадах. Глеб Стародубцев, Константин Кохаров