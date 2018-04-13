400 сахалинских детей отдохнут в Крыму с МОСГОРТУРом летом

Третий год подряд МОСГОРТУР выиграл тендер Министерства образования Сахалинской области на организацию отдыха и оздоровления детей. Всего за лето 2018 года МОСГОРТУР организует отдых для 400 детей Сахалинской области в лагере «Лучистый» в Евпатории.

Основные группы детей отправятся в Симферополь рейсами группы компаний «Аэрофлот» с пересадкой в Москве. Детей из города Северо-Курильск сначала доставят до Петропавловска-Камчатского на вертолетах МИ-8 или пароме, а потом рейсами «Аэрофлота» — в Крым с пересадкой в Москве.

Напомним, что сахалинские дети и раньше отдыхали в Крыму с МОСГОРТУРом. За организацию и координацию сложного трансфера компания получила почетную грамоту, в том числе от администрации Северо-Курильского городского округа.

Для справки:

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «МОСГОРТУР» — крупнейший в России организатор детского отдыха полного цикла. Ежегодно с МОСГОРТУРом в загородных лагерях отдыхает более 60 000 детей, среди них: дети, отдыхающие по льготным путевкам Правительства Москвы , дети, достигшие успехов в учебной или творческой деятельности и коммерческие туристы.

Кроме того, МОСГОРТУР является крупнейшим работодателем для вожатых в России. Ежегодно компания готовит и трудоустраивает порядка 4000 вожатых. В 2016 и 2017 гг. вожатые МОСГОРТУРа названы лучшими вожатыми России по итогам международного конкурса «Вожатское сердце планеты».

МОСГОРТУР четырежды отмечен знаком качества «Лучшее детям».