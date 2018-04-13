Программа «Если очень захотелось — научиться можно петь!» привлекла детей и взрослых из Измайлова

Мастер-класс для юных жителей района Измайлово, а также их родителей провела музыкальная студия «ДоМиСоль».

Студия «ДоМиСоль» из Центра культуры и спорта «Измайлово» в рамках игровой программы «Наш дом — Измайлово, дом моей семьи» организовала в четверг, 12 апреля, вокальный мастер-класс. Руководитель студии Наталья Артемьева рассказала жителям района о пользе занятий вокальным искусством, а дети показали все то, чему они научились в досуговой студии. Сам мастер-класс прошел в виде игры.

Отметим, что юные артисты регулярно участвуют в различных районных, окружных и городских концертных программах. Они побеждали на разных музыкальных фестивалях и конкурсах.