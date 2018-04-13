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Программа «Если очень захотелось — научиться можно петь!» привлекла детей и взрослых из Измайлова
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Программа «Если очень захотелось — научиться можно петь!» привлекла детей и взрослых из Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 16 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Мастер-класс для юных жителей района Измайлово, а также их родителей провела музыкальная студия «ДоМиСоль».
Студия «ДоМиСоль» из Центра культуры и спорта «Измайлово» в рамках игровой программы «Наш дом — Измайлово, дом моей семьи» организовала в четверг, 12 апреля, вокальный мастер-класс. Руководитель студии Наталья Артемьева рассказала жителям района о пользе занятий вокальным искусством, а дети показали все то, чему они научились в досуговой студии. Сам мастер-класс прошел в виде игры.
Отметим, что юные артисты регулярно участвуют в различных районных, окружных и городских концертных программах. Они побеждали на разных музыкальных фестивалях и конкурсах.
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