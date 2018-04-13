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Коллектив Планета детства начал подготовку к концерту
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Коллектив Планета детства начал подготовку к концерту 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Творческий коллектив «Планета детства» при школе №2073 начал подготовку к торжественному концерту, посвященному Дню победы. Информацию об этом 13 апреля сообщили представители хореографического кружка.
— На данный момент репетиции проходят несколько раз в неделю. Мы уже утвердили список номеров, которые покажем для наших зрителей. Среди них есть и новые композиции. Так, например, номер «Ты помни». В нем примут участие дети из всех возрастных групп, — прокомментировали руководители коллектива «Планета детства».
Отметим, что ближайшая репетиция у детей состоится 14 апреля. Она продлится чуть больше часа.
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