Издевательства над детсадовцами в Екатеринбурге вылились в «уголовку»

В Екатеринбурге по факту жестокого обращения с воспитанниками детсада №473 возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» (ст.156 УК РФ). Пока оно бесфигурантное, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД

О скандале в детсаду в Компрессорном микрорайоне стало известно в середине зимы. Родители обвинили воспитательницу в том, что она бьет детей и приучает их к собачьим командам. Прокурорская проверка показала, что квалификация женщины не соответствует требованиям — у нее нет образования. В конечном счете воспитателя перевели на должность кастелянши, а заведующая получила выговор.

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