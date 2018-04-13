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Издевательства над детсадовцами в Екатеринбурге вылились в «уголовку»
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Издевательства над детсадовцами в Екатеринбурге вылились в «уголовку» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге по факту жестокого обращения с воспитанниками детсада №473 возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» (ст.156 УК РФ). Пока оно бесфигурантное, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
О скандале в детсаду в Компрессорном микрорайоне стало известно в середине зимы. Родители обвинили воспитательницу в том, что она бьет детей и приучает их к собачьим командам. Прокурорская проверка показала, что квалификация женщины не соответствует требованиям — у нее нет образования. В конечном счете воспитателя перевели на должность кастелянши, а заведующая получила выговор.
Ранее по теме: В Екатеринбурге воспитателя детсада обвинили в издевательствах над детьми
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