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Орловские лагеря готовы принять детей
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Орловские лагеря готовы принять детей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области 75 организаций отдыха и оздоровления детей готовы к летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба правительства региона.
В настоящее время Роспотребнадзор продолжает работу по проверке детских учреждений и выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии всем необходимым нормам.
Профильные департаменты регионального правительства направили письма о порядке выдачи заключений руководителям оздоровительных организаций.
Также предложения по организации работы в период подготовки учреждений к приему детей были направлены в администрации городов и районов области. В них уточнены правила подачи уведомлений об открытии, заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений и проведения акарицидных и дератизационных обработок.
Сообщение Орловские лагеря готовы принять детей появились сначала на РИА 57.
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