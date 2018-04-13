Орловские лагеря готовы принять детей

В Орловской области 75 организаций отдыха и оздоровления детей готовы к летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время Роспотребнадзор продолжает работу по проверке детских учреждений и выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии всем необходимым нормам.

Профильные департаменты регионального правительства направили письма о порядке выдачи заключений руководителям оздоровительных организаций.

Также предложения по организации работы в период подготовки учреждений к приему детей были направлены в администрации городов и районов области. В них уточнены правила подачи уведомлений об открытии, заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений и проведения акарицидных и дератизационных обработок.