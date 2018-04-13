В рамках акции «Полиция и дети» полицейские провели с орловскими школьниками урок права

В ходе проведения акции «Полиции и дети» сотрудники ОВД посещают учебные учреждения региона. Одна из таких встреч состоялась в гимназии № 34 областного центра.

Сотрудники подразделения ПДН рассказали учащимся 6-го класса об основах правовой грамотности и необходимости соблюдения российского законодательства. Также полицейские разъяснили ребятам порядок привлечения к административной ответственности за совершение противоправных деяний и напомнили, с какого возраста несовершеннолетние несут ответственность за преступления и правонарушения.

Урок права прошел в форме интерактива. Прослушав полезную информацию, юные орловцы задали сотрудникам органов внутренних дел интересующие их вопросы.

Мероприятия, проходящие в рамках рамках «Полиция и дети», продолжатся.