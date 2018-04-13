В одном из детских садов Кузьминок прошли соревнования по плаванию

В одном из детских садов школы № 641 имени Сергея Есенина района Кузьминки прошли спортивные соревнования по прикладному плаванию «Юный спасатель».

Его участниками стали воспитанники старшего дошкольного возраста. Маленькие пловцы проявили смелость, находчивость, силу, быстроту, ловкость, а главное — умение работать сообща. Победители (команда «Акулы») и призеры соревнований были награждены призами. Заряд положительных эмоций получили и воспитанники, и болельщики, среди которых были педагоги с родителями. (вт)