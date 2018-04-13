Ещё
В одном из детских садов Кузьминок прошли соревнования по плаванию
Далее:
Читайте также:
Ещё

В одном из детских садов Кузьминок прошли соревнования по плаванию 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В одном из детских садов школы № 641 имени Сергея Есенина района Кузьминки прошли спортивные соревнования по прикладному плаванию «Юный спасатель».
Его участниками стали воспитанники старшего дошкольного возраста. Маленькие пловцы проявили смелость, находчивость, силу, быстроту, ловкость, а главное — умение работать сообща. Победители (команда «Акулы») и призеры соревнований были награждены призами. Заряд положительных эмоций получили и воспитанники, и болельщики, среди которых были педагоги с родителями. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
В Кузьминках показали постановку «У страха глаза велики» Дошкольники из Кузьминок закрепили навыки конструирования и моделирования В Кузьминках выступит оркестр русских народных инструментов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть44
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий2
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение