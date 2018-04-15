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В Сараях осудили отца, по вине которого родные дети заболели туберкулезом
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В Сараях осудили отца, по вине которого родные дети заболели туберкулезом 

АиФ Рязань 2 часа назад
Прокуратура Сараевского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Суд установил, что житель райцентра, проживая с детьми — 12 и 14 лет, систематически злоупотреблял алкоголем. Кроме того, мужчина не выполнял рекомендации врачей ЦРБ: вовремя не лечил, нарушал рекомендованную диету и не соблюдал санитарно— гигиенические нормы. В дальнейшем при медицинском осмотре у детей обнаружили «ранний период первичной туберкулезной инфекции», что является ранним периодом первичного тубинфицирования. У детей также выявили снижение зрения и отставание в развитии.
В суде мужчина полностью признал свою вину и был приговорен к 220 часам обязательных работ.
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