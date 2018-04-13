Курян обследуют столичные кардиохирурги

Ежегодно лечение и консультацию кардиохирургов получают 350 детей, около 50-ти из них отправляются в столицу на лечение

Команда кардиохирургов из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени ак. В. И. Шумакова проведёт медицинское консультирование и приём населения региона, сообщили в областном комитете здравоохранения.

Столичные специалисты регулярно на базе Курской областной детской клинической больницы обследуют малышей с пороками сердца, консультируют, отбирают на операции, проводят осмотр прооперированных ранее. Такая мера необходима, так как в нашем регионе отделения кардиохирургии нет.

Несмотря на это ежегодно лечение и консультацию кардиохирургов получают 350 детей, около 50-ти из них отправляются в столицу на лечение. По словам медиков, такое тесное взаимодействие с московскими медиками заметно сокращает детскую смертность от пороков сердечно-сосудистой системы.

17 апреля кардиохирурги осмотрят порядка 100 детей в областной детской клинической больнице, 18-19 апреля запланирована работа со взрослым населением в Областной клинической больнице.