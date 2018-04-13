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Курян обследуют столичные кардиохирурги
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Курян обследуют столичные кардиохирурги 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Ежегодно лечение и консультацию кардиохирургов получают 350 детей, около 50-ти из них отправляются в столицу на лечение
Команда кардиохирургов из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени ак. В. И. Шумакова проведёт медицинское консультирование и приём населения региона, сообщили в областном комитете здравоохранения.
Столичные специалисты регулярно на базе Курской областной детской клинической больницы обследуют малышей с пороками сердца, консультируют, отбирают на операции, проводят осмотр прооперированных ранее. Такая мера необходима, так как в нашем регионе отделения кардиохирургии нет.
Несмотря на это ежегодно лечение и консультацию кардиохирургов получают 350 детей, около 50-ти  из них отправляются в столицу на лечение. По словам медиков, такое тесное взаимодействие с московскими медиками заметно сокращает детскую смертность от пороков сердечно-сосудистой системы.
17 апреля кардиохирурги осмотрят порядка 100 детей в областной детской клинической больнице, 18-19 апреля запланирована работа со взрослым населением в Областной клинической больнице.
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