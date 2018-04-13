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Первой детской поликлинике в Академическом исполнилось 3 года
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Первой детской поликлинике в Академическом исполнилось 3 года 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В апреле 2018 года Первая детская поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга отметила свое трехлетие. С момента открытия в 2015 году количество прикрепленных к ней пациентов достигло 17 500 человек, а количество участков выросло с 6 до 16, сообщили "Уралинформбюро" в минздраве Свердловской области.
Инициаторами создания Первой детской, являющейся ярким примером государственно-частного партнерства, выступили губернатор Евгений Куйвашев и депутат Госдумы РФ Александр Петров. Резиденты Уральского биомедицинского кластера оснастили медучреждение новейшим оборудованием в основном российского производства.
Достижением 2017 года стало получение лицензии на открытие медпунктов еще в трех школах и шести детских садах Академического. Теперь все малыши района наблюдаются в Первой детской.
Детская поликлиника в полном объеме выполняет муниципальный заказ, в том числе объем профосмотров в ней составляет 66%. Выявленная во время их проведения первичная заболеваемость в 2017 году составила 365,5 на 1 000 детей, что втрое выше, чем в среднем по Екатеринбургу.
Жители Академического хвалят Первую детскую поликлинику, так как все необходимое для оказания качественной медпомощи — прием, весь комплекс обследований и лечение, аптека — находится в одном месте. Медучреждение, использующее технологии «Бережливой поликлиники» работает семь дней в неделю.
В структуре больницы есть отделение восстановительного лечения и дневной стационар на 34 койки, где проходят диагностику и лечение дети в том числе с сахарным диабетом. Проводят в Первой детской и уникальное в амбулаторных условиях рентгенодиагностическое обследование малышей с нефро-урологической патологией.
По результатам анкетирования, проведенного ТФОМС, удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи в Первой детской поликлинике составила 98%.
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