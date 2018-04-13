Сотрудники детской библиотеки Рязанского района приняли участие во всероссийском семинаре

Сотрудники библиотеки №104, которая расположена в Рязанском районе, посетили Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детей. Мероприятие прошло в Российской государственной детской библиотеке. Об этом сообщила заведующая библиотекой №104 Марина Петелина.

— На семинаре обсуждались вопросы обслуживания детской аудитории, формирования открытого библиотечного пространства, а также новые электронные технологии в обслуживании пользователей. Была затронута проблема чтения среди подростков и юношества. Мы приняли участие в мастер-классе «Добрые книги — добрыми руками», на котором ознакомились с теорией и практикой создания тактильных книг для детей с нарушениями зрения, — сказала Марина Петелина.

Напомним, что библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)