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Сотрудники детской библиотеки Рязанского района приняли участие во всероссийском семинаре
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Сотрудники детской библиотеки Рязанского района приняли участие во всероссийском семинаре 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
Сотрудники библиотеки №104, которая расположена в Рязанском районе, посетили Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детей. Мероприятие прошло в Российской государственной детской библиотеке. Об этом сообщила заведующая библиотекой №104 Марина Петелина.
— На семинаре обсуждались вопросы обслуживания детской аудитории, формирования открытого библиотечного пространства, а также новые электронные технологии в обслуживании пользователей. Была затронута проблема чтения среди подростков и юношества. Мы приняли участие в мастер-классе «Добрые книги — добрыми руками», на котором ознакомились с теорией и практикой создания тактильных книг для детей с нарушениями зрения, — сказала Марина Петелина.
Напомним, что библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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