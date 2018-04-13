Преображенцы сделают детям бесплатные прививки 

Бесплатные прививки против ротавирусной инфекции можно сделать в детской поликлинике №28.
Столичный департамент здравоохранения сообщил, что этом году в рамках Национального календаря профилактических прививок в Москве можно бесплатно вакцинировать малышей в возрасте до 8 месяцев от ротавирусной инфекции. Прививки делают в детских государственных поликлиниках столицы по эпидемическим показаниям.
Россия включена в число 90 стран мира, в которых вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок. Прививка совершенно безопасна, но очень эффективна — она поможет предотвратить тяжелые ротавирусные гастроэнтериты.
Как отметил академик РАН, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико, ротавирусная инфекция — объект исследования врачей многих стран. Статистика неутешительная — это наиболее частая причина тяжелых гастроэнтеритов у детей младше 5 лет.