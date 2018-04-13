Ещё
Два подростка уплыли к середине реки на оторвавшейся льдине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два подростка уплыли к середине реки на оторвавшейся льдине 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня около 14 часов прохожий заметил возле Толбухинского моста двух подростков, плывущих на льдине по Которосли. Мужчина позвонил в службу спасения.
На указанное место тут же выехали инспекторы Государственной инспекции маломерных судов и сотрудники Центра гражданской защиты на катере на воздушной подушке.
— Буквально через две минуты спасатели прибыли на место, — рассказали в ярославском ЦГЗ. — Детям подали спасательный круг и подняли их на борт судна. Замерзшие подростки рассказали, что прогуливались вдоль берега, подошли к воде и не заметили, как льдина откололась от берега и отплыла по реке.
Подростков привезли на дебаркадер ГИМС и передали для осмотра медикам, чтобы исключите переохлаждение.
К детям подплыли на катере на воздушной подушке
Это не первый случай спасения детей с плывущей льдины в Ярославле на этой неделе. В понедельник возле Павловской рощи с льдины сняли двух детей 10 и 13 лет.
76.ru: последние новости
25 детей и все мальчишки: семье из Ярославской области подарили микроавтобус Это не шедевр: детский лагерь решил избавиться от памятника времён войны В Ярославле устроят фестиваль косплея
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть51
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова13
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение