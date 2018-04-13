В Ленобласти проверяют обстоятельства внезапной смерти двухнедельного мальчика

Накануне ночью жительница Ленинградской области покормила своего двухнедельного ребенка и отправилась спать. Через некоторое время она обнаружила, что мальчик не дышит. Была вызвана скорая медицинская помощь.

Бригада выехала из города атомщиков, а родители — навстречу. Они пересеклись на 96-м километре автотрассы Санкт-Петербург — Ручьи — Сосновый Бор, где медики осмотрели ребенка и констатировали смерть.