Ещё
В Ленобласти проверяют обстоятельства внезапной смерти двухнедельного мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ленобласти проверяют обстоятельства внезапной смерти двухнедельного мальчика 

Интересант 1 час назад
Накануне ночью жительница Ленинградской области покормила своего двухнедельного ребенка и отправилась спать. Через некоторое время она обнаружила, что мальчик не дышит. Была вызвана скорая медицинская помощь.
Бригада выехала из города атомщиков, а родители — навстречу. Они пересеклись на 96-м километре автотрассы Санкт-Петербург — Ручьи — Сосновый Бор, где медики осмотрели ребенка и констатировали смерть.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято после судебно-медицинского исследования, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.
Интересант: последние новости
Находящегося под арестом в России режиссера Серебренникова решили позвать в Канны, включив его фильм о Цое в конкурс кинофестиваля Валерий Гергиев: Концерт оркестра Мариинского театра в Кемерово будет благотворительным и особым Быт космонавтов без грифа «секретно»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть51
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова13
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение