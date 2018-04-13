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В Екатеринбурге накрыли «мастерскую», где поставили на поток продажу поддельных медсправок
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В Екатеринбурге накрыли «мастерскую», где поставили на поток продажу поддельных медсправок 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В одной из частных клиник на Бардина поставили на поток выдачу поддельных справок о здоровье. Одну из таких справок при зачислении в детсад сдала одна из мамочек. Спустя месяц в подлинности документа засомневалась медсестра, которая работала в этом самом детском саду.
— Она была знакома с сотрудниками частной медицинской клиники и знала, что человек, который якобы подписал заключение ясельной комиссии, там не работал. После этого заведующая отправила в клинику запрос — выяснилось, что ребёнка там не обследовали, а подписавшие справку врачи никогда не работали, — описали ситуацию в пресс-службе областной прокуратуры.
После этого директор клиники, которая якобы выдала документ, подал в прокуратуру заявление о подделке.
В итоге в одной из клиник на Бардина обнаружили 40 печатей с наименованием других медицинских клиник и юридических лиц — там выдавали справки разных больниц. Теперь на них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка или сбыт официального документа»). Также наказание грозит и матери, сдавшей поддельную справку, — на неё дело завели по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).
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