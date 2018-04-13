Главные ошибки родителей. Профессиональный спорт с детства: с чего начать?

Как воспитать универсального атлета и не дать ребёнку «перегореть» во время интенсивных тренировок.

Вполне естественно, что родители хотят для своих детей самого доброго и делают всё для того, чтобы жизни их детей сложились как можно успешнее, чтобы их дети добились как можно большего. Спорт — отличная площадка для реализации родительских амбиций; всё то, чего не смогли добиться вы, может добиться ваш ребёнок. Поэтому родители подчас слишком сильно концентрируются на спортивном развитии своих чад.

Семилетний сын неплохо убирает мяч под левую? Сделаем всё, чтобы он стал новым Роналду! Пятилетняя дочка умеет крутить сальто? Спортивная гимнастика — её призвание! Но насколько оправданно такое погружение ребёнка в спорт? Не будет ли ему вредно прилагать все свои усилия к одному только виду спорта? Не помешает ли его будущей карьере слишком ранняя специализация?

Исследователи из Orthopaedic Journal of Sports Medicine заявляют, что ранняя специализация в одном виде спорта не обязательно приводит к успешной карьере. Это выяснилось в ходе опроса, проведённого изданием. Только 46% опрошенных профессиональных атлетов специализировались в детстве исключительно на одном виде спорта, а согласились бы провернуть то же самое со своим ребёнком — лишь 22%. Профессиональные спортсмены понимают опасность ранней специализации. И вот почему.

Травмы

Организм ребёнка куда более подвержен внешнему воздействию, чем организм взрослого. Повторение одних и тех же движений на тренировках, одних и тех же занятий очень легко может привести к травматическому перенапряжению мышц. Если ребёнок постоянно отрабатывает смэши на теннисном корте, у него куда скорее возникнет хроническая боль в локте, чем если бы он чередовал подобные упражнения с упражнениями из другого вида спорта. Исследования того же Orthopaedic Journal показали, что дети, специализирующиеся с раннего возраста на одном виде спорта, на 50% чаще получают травмы, связанные с перенапряжением мышц, чем те, кто занимается в разных спортивных секциях. Действительно: должно быть разнообразие.

Психологическое выгорание

Ментально дети тоже куда слабее взрослых. Специализация в одном спорте обычно подразумевает дальнейшую карьеру в нём; если ребёнок едва ли не ежечасно бросает мяч в корзину под неусыпным надзором тренера, то, скорее всего, родители прочат своему чаду профессиональную баскетбольную карьеру. Это может оказывать слишком серьёзное давление на ребенка; он может попросту перегореть, потерять желание заниматься тем, чем занимается. Потеря огня и интереса — вещь ужасная. Дети зачастую делают что-то только потому, что им это нравится, потому что это вызывает у них энтузиазм. Стресс, отсутствие мотивации, безрадостность тренировок влекут за собою разочарование и возможный отказ от продолжения занятий.

Дети теряют детство

Детство — это одно большое исследование. Исследование себя, людей рядом, мира вокруг. Специализация в одном спорте порядком уменьшает масштабы познания ребенком жизни: он становится слишком сконцентрирован на тренировках, отчего времени на забавные игры, шалости, общенье со сверстникам и проч. может попросту не хватить. Да, стать олимпийским чемпионом — это здорово, и выиграть на Олимпиаде золото без упорного труда ещё в совсем юном возрасте не получится, но иметь нормальное детство — не менее здорово. Тем более что дети, которые сфокусированы только на одном виде спорта, чаще, чем остальные, его бросают, в результате чего теряют не только перспективы олимпийского пьедестала, но и мотивацию в целом.

Нехватка всестороннего развития

Ребёнку необходимо развиваться всесторонне во всех жизненных аспектах. В том числе и в физическом плане. Занятия разными видами спорта делают ребёнка более ловким, более сильным, более выносливым, более спортивным в конце концов! Многие профессиональные спортсмены в детстве и юности занимались не только тем видом спорта, в котором они в итоге построили свою карьеру. Более того: есть немало случаев, когда атлет на профессиональном уровне занимался разными видами спорта!

Быть универсальным атлетом — здорово. Ещё в Древней Греции считалось, что один вид лёгкой атлетики не создаёт гармонично развитого человека. Поэтому появился пентатлон. Нет, это не значит, что детей стоит повально отдавать в секции многоборья, но призывать их заниматься разными видами спорта стоит точно. Чем больше навыков в разных видах спорта будет у ребёнка — тем легче ему будет потом концентрироваться на чём-то одном. И вообще, база одного вида спорта может помочь в развитии таланта в другом. Гармоничное развитие — залог успеха во многих вещах; для профессионального же спортсмена жизненно необходимо иметь гармонично развитое тело.

Так что спортивный универсализм помогает и на профессиональном уровне — не только в детстве полезно развитие разных групп мышц. Атлетизм очень востребован в спорте; но еще более востребован универсальный атлетизм. Сейчас почти во всех командных видах спорта наиболее важны те игроки, которые могут выполнять сразу несколько задач. Разрушитель и созидатель в одном лице в футболе, распасовщик с ростом более 200 см в баскетболе, крайний форвард-ассистент в хоккее и так далее. В наше время спортсмен должен уметь все. А этого можно добиться только разносторонним спортивно-атлетическим развитием в детстве. Поэтому многие тренеры по американскому футболу нарочно ищут таких молодых игроков, которые были бы, что называется, «all-around athletes». Это только самый простой пример. Сейчас почти везде для скаутов и тренеров имеет огромное значение, насколько молодой проспект мультиспортивен.

Несколько рекомендаций

Что же до рекомендаций родителям, то Американская академия педиатрии советует откладывать спортивную специализацию до 15 или 16 лет, подталкивать ребёнка к занятиям разными видами спорта, давать ему отдых от тренировок — около трёх месяцев в год и около двух дней в неделю. Всё весьма просто и бесхитростно.

Знаменитый квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди во время одного из своих интервью дал ещё один совет: пускай дети будут детьми. Когда Брэди сам был ребенком, в школе они играли во всё подряд: когда был бейсбольный сезон — они играли в бейсбол, когда был хоккейный сезон — они играли в хоккей, когда был сезон баскетбольный — они играли в баскетбол. И это было правильно — дети в спортивном плане были отлично развиты, да ещё и получали удовольствие от разнообразия игровых процессов.

А ещё они исследовали и познавали удивительный мир спорта. И это самое главное.