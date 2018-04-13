«Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети»

Спортивный портал «Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети» в рамках уже существующего раздела Lifestyle.

«Чемпионат. Дети» — подборка полезных материалов для родителей, которые планируют воспитать профессионального спортсмена или дать ребенку хорошую базу по физической подготовке. Проект поможет при выборе вида спорта, расскажет об актуальных трендах в детском фитнесе и о детском спорте в целом с привлечением лучших экспертов во всех ключевых видах. Родители смогут взглянуть на подготовку своих детей глазами профессиональных тренеров.

Все материалы будут разбиты на специальные рубрики:

— «Профессиональные секции для детей». Всё о том, как вырастить чемпиона.

— «Здоровый образ жизни с детства». Популярные и актуальные любительские секции для поддержания здоровья.

— «Где заняться спортом?» Подборки разнообразных спортивных площадок.

— «С детства в тренде». Нетипичные виды спорта для детей.

— «Вопрос дня со звездой». Полезные советы от именитых спортсменов.

— «Нужно знать». Актуальные вопросы по экипировке, гаджетам, приложениям, тренажерам, питанию и т.д.

— «Мотивация». Истории талантливых детей.

Прививайте любовь к спорту с детства! «Чемпионат. Дети» вам в этом поможет.