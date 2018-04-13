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«Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети»
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«Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Спортивный портал «Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети» в рамках уже существующего раздела Lifestyle.
«Чемпионат. Дети» — подборка полезных материалов для родителей, которые планируют воспитать профессионального спортсмена или дать ребенку хорошую базу по физической подготовке. Проект поможет при выборе вида спорта, расскажет об актуальных трендах в детском фитнесе и о детском спорте в целом с привлечением лучших экспертов во всех ключевых видах. Родители смогут взглянуть на подготовку своих детей глазами профессиональных тренеров.
Все материалы будут разбиты на специальные рубрики:
— «Профессиональные секции для детей». Всё о том, как вырастить чемпиона.
— «Здоровый образ жизни с детства». Популярные и актуальные любительские секции для поддержания здоровья.
— «Где заняться спортом?» Подборки разнообразных спортивных площадок.
— «С детства в тренде». Нетипичные виды спорта для детей.
— «Вопрос дня со звездой». Полезные советы от именитых спортсменов.
— «Нужно знать». Актуальные вопросы по экипировке, гаджетам, приложениям, тренажерам, питанию и т.д.
— «Мотивация». Истории талантливых детей.
Прививайте любовь к спорту с детства! «Чемпионат. Дети» вам в этом поможет.
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