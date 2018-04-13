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В Майкопе пройдет литературно-театральный конкурс «Мы — дети России»
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В Майкопе пройдет литературно-театральный конкурс «Мы — дети России» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
18 апреля в 10-00 в большом зале Городского дома культуры «Гигант» состоится VII Открытый городской литературно-театральный конкурс «Мы — дети России».
«Конкурс организован для юных артистов в возрасте от 4 до 18 лет с целью формирования духовно-нравственного и патриотического воспитания, приобщение к чтению книг детей и юношества, расширение читательского кругозора», сообщает пресс-служба администрации Майкопа.
В конкурсных состязаниях примут участие 61 участник (156 человек), из них — 48 чтецов (из которых 4 участника/9 человек — групповое чтение), инсценированная песня — 4 (29 человек), литературно-музыкальная композиция — 1 (6 человек), театральных коллективов — 8 (68 человек).
«Среди участников — воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, детской школы искусств №1, юные читатели городских библиотек, участники творческих коллективов, кружков и клубов домов культуры, а также молодые майкопчане, увлеченные жанром литературы. В этом году принимают участие юные любители литературы из п. Краснооктябрьского и п. Тульского Майкопского района», — рассказали в Управлении культуры муниципального образования «Город Майкоп».
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