О том, как построить доверительные отношения с ребенком, расскажут в школе №1631 Дмитровского района

В ближайшее воскресенье, 15 апреля, в школе № 1631 состоится мастер-класс «Родитель — пример, авторитет, друг» от представителя технопарка «Сколково» Игоря Дубинникова . Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Современные подростки — это новое, стремительное поколение, — пояснил сам Игорь Дубинников. — Они слишком рано взрослеют, быстро думают и широко мыслят. Многие родители к этому просто не готовы, они не слышат своих детей и не успевают на них реагировать.

На мастер-классе Дубинников подробно разберет вопросы коммуникации с ребенком: как правильно вести диалог, как помочь подростку с самоопределением и, самое главное, как завоевать его доверие.

Начало в 11.00. Напоминаем, школа № 1631 располагается по адресу Дмитровское шоссе, д. 137а. (мю)