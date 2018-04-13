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О том, как построить доверительные отношения с ребенком, расскажут в школе №1631 Дмитровского района
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О том, как построить доверительные отношения с ребенком, расскажут в школе №1631 Дмитровского района 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В ближайшее воскресенье, 15 апреля, в школе № 1631 состоится мастер-класс «Родитель — пример, авторитет, друг» от представителя технопарка «Сколково» Игоря Дубинникова. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Современные подростки — это новое, стремительное поколение, — пояснил сам Игорь Дубинников. — Они слишком рано взрослеют, быстро думают и широко мыслят. Многие родители к этому просто не готовы, они не слышат своих детей и не успевают на них реагировать.
На мастер-классе Дубинников подробно разберет вопросы коммуникации с ребенком: как правильно вести диалог, как помочь подростку с самоопределением и, самое главное, как завоевать его доверие.
Начало в 11.00. Напоминаем, школа № 1631 располагается по адресу Дмитровское шоссе, д. 137а. (мю)
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