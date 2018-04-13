Особый уход за недоношенными детьми

Заслуженный врач РФ, д.м.н. Татьяна Батышева рассказала об уходе за недоношенными детьми.

Недоношенные дети рождаются с незрелыми органами и системами. Как правило, такие дети переводятся из роддома в специализированные отделения по выхаживанию для вскармливания, формирования адекватного дыхания, сердечно-сосудистой, пищеварительной деятельности и т.д. Уход осуществляет высокопрофессиональный медицинский персонал в зависимости от срока гестации и самочувствия ребенка. Недоношенные дети имеют выше риск по сравнению с доношенными развития патологии дыхательной, неврологической, пищеварительной систем, нарушения зрения.

При выписке из отделения, обычно, ребенок достигает того веса и состояния, сопоставимого с доношенным ребенком, включая такого важного показателя, как способность самостоятельно дышать, сосать.

Врачом подробно указываются рекомендации по дальнейшему выхаживанию конкретного ребенка дома. После возвращения из стационара уход без тяжелой сопутствующей патологии мало отличается от ухода за доношенным новорожденным и включает в себя ежедневный туалет, купание, температурный режим в помещении 22-23С, кормление согласно рекомендациям в зависимости от возраста и веса ребенка.

Идеально, если удалось сохранить грудное вскармливание, пока ребенок находился в стационаре.

Недоношенные дети — это очень разнородная группа детей, которые отличаются по сроку на котором состоялись роды (от 22 до 37 недель), весу при рождении (от 500г.), наличию тяжелой патологии: тяжелые перинатальные поражения, повреждение мозга, бронхо-легочная дисплазия, ретинопатия недоношенных (зрительные нарушения) и т.д. Чем меньше срок гестации, на котором произошли роды, тем выше риск у ребенка иметь осложнения в виде двигательных, когнитивных нарушений, эпилепсии, сердечно-легочных заболеваний, нарушений зрения в будущем.

Развитие недоношенного ребенка определяется тремя показателями: степенью перинатального поражения, пластичностью мозга (т.е. способностью восстанавливать нарушенные функции) и своевременно назначаемой адекватной реабилитационной помощью. Наиболее здоровые недоношенные дети догоняют своих доношенных сверстников в течение первых двух лет жизни.

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