Ещё
В детском саду на Трофимова поговорили о пользе хлеба
Далее:
Читайте также:
Ещё

В детском саду на Трофимова поговорили о пользе хлеба 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В дошкольном корпусе «Колобок» школы № 2129 Южнопортового района 11 апреля прошло совместное с детьми занятие «Откуда хлеб пришел».
Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Мероприятие проводилось с целью формирования представления о выращивании хлеба от зерна до колоска, уточнения знаний о процессе приготовлении хлеба, как полезного и необходимого продукта для жизни человека, воспитания бережное отношение к хлебу, развития мелкой моторики в процессе работы с тестом и утверждения того, что относиться к хлебу надо бережно, — отметили в администрации.
Дошкольный корпус расположен по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 1. (вт)
Управа Южнопортового района: последние новости
«Закон джунглей» поставят в Южнопортовом Очередная встреча «Дамского клуба» прошла во 2-м Южнопортовом проезде Посетители центра соцобслуживания Южнопортового побывали в Большом Дворце музея-усадьбы «Царицыно»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть53
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение