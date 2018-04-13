В детском саду на Трофимова поговорили о пользе хлеба

В дошкольном корпусе «Колобок» школы № 2129 Южнопортового района 11 апреля прошло совместное с детьми занятие «Откуда хлеб пришел».

Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Мероприятие проводилось с целью формирования представления о выращивании хлеба от зерна до колоска, уточнения знаний о процессе приготовлении хлеба, как полезного и необходимого продукта для жизни человека, воспитания бережное отношение к хлебу, развития мелкой моторики в процессе работы с тестом и утверждения того, что относиться к хлебу надо бережно, — отметили в администрации.

Дошкольный корпус расположен по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 1. (вт)