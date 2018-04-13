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«Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети»
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«Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети» 

Газета.Ru 59 минут назад
Спортивный портал «Чемпионат» запустил проект «Чемпионат. Дети» в рамках уже существующего раздела Lifestyle.
"Чемпионат. Дети" — подборка полезных материалов для родителей, которые планируют воспитать профессионального спортсмена или дать ребенку хорошую базу по физической подготовке.
Проект поможет при выборе вида спорта, расскажет об актуальных трендах в детском фитнесе и о детском спорте в целом, с привлечением лучших экспертов во всех ключевых видах.
Родители смогут взглянуть на подготовку своих детей глазами профессиональных тренеров.
Все материалы будут разбиты на специальные рубрики:
— «Профессиональные секции для детей». Все о том, как вырастить чемпиона. — «Здоровый образ жизни с детства». Популярные и актуальные любительские секции для поддержания здоровья. — «Где заняться спортом?» Подборки разнообразных спортивных площадок. — «С детства в тренде». Нетипичные виды спорта для детей. — «Вопрос дня со звездой». Полезные советы от именитых спортсменов. — «Нужно знать». Актуальные вопросы по экипировке, гаджетам, приложениям, тренажерам, питанию и т.д. — «Мотивация». Истории талантливых детей.
Прививайте любовь к спорту с детства! «Чемпионат. Дети» вам в этом поможет.
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