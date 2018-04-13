Более 167 млн рублей потратят на летний отдых детей в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 апреля. / ТАСС /. Более 167 млн рублей потратят в Кабардино-Балкарии (КБР) на детскую оздоровительную кампанию в 2018 году, сообщила в пятницу заместитель министра труда, занятости и соцразвития региона Елена Романова

"Общий объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2018 год на организацию отдыха и оздоровления детей, составит более 167,7 млн рублей что на 2% больше уровня 2017 года", — сказала Романова на специально созванном совещании.

Министр Альберт Тюбеев призвал собравшихся обратить особое внимание к безопасности мест отдыха детей. «Сегодня законодательно-нормативная база серьезно подкорректирована в части требований к безопасности детей и мы, со своей стороны, при подготовке документов к участникам оздоровительной кампании подготовили достаточно подробный перечень требований. Они максимально ужесточены и в этом году мы очень серьезно будем подходить к отбору таких учреждений», — предупредил Тюбеев, отметив, что к документам должны будут прилагать в том числе фотографии зданий, сооружений и помещений в которых планируется размещать детей.

За весь период в республике планируется охватить более 13 тыс. детей. Они будут отдыхать на базе 38 оздоровительных учреждений. 3,835 тыс. ребят в возрасте 14-18 лет будут трудоустроены во время летних каникул.