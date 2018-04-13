Ещё
Более 167 млн рублей потратят на летний отдых детей в Кабардино-Балкарии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 167 млн рублей потратят на летний отдых детей в Кабардино-Балкарии 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 13 апреля. /ТАСС/. Более 167 млн рублей потратят в Кабардино-Балкарии (КБР) на детскую оздоровительную кампанию в 2018 году, сообщила в пятницу заместитель министра труда, занятости и соцразвития региона Елена Романова.
"Общий объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2018 год на организацию отдыха и оздоровления детей, составит более 167,7 млн рублей что на 2% больше уровня 2017 года", — сказала Романова на специально созванном совещании.
Министр Альберт Тюбеев призвал собравшихся обратить особое внимание к безопасности мест отдыха детей. «Сегодня законодательно-нормативная база серьезно подкорректирована в части требований к безопасности детей и мы, со своей стороны, при подготовке документов к участникам оздоровительной кампании подготовили достаточно подробный перечень требований. Они максимально ужесточены и в этом году мы очень серьезно будем подходить к отбору таких учреждений», — предупредил Тюбеев, отметив, что к документам должны будут прилагать в том числе фотографии зданий, сооружений и помещений в которых планируется размещать детей.
За весь период в республике планируется охватить более 13 тыс. детей. Они будут отдыхать на базе 38 оздоровительных учреждений. 3,835 тыс. ребят в возрасте 14-18 лет будут трудоустроены во время летних каникул.
ТАСС: последние новости
Суд Британии постановил отключить смертельно больного ребенка от системы жизнеобеспечения Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающимся праздником Пасхи В Чите закрыли детский сад на дезинфекцию после заболевания 17 детей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть53
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение