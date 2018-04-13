Суд Британии постановил отключить смертельно больного ребенка от системы жизнеобеспечения

ЛОНДОН, 13 апреля. / ТАСС /. Высокий суд Лондона установил конкретную дату, когда врачи детской больницы «Алдер Хэй» в Ливерпуле должны будут отсоединить смертельно больного полуторагодовалого Элфи Эванса от системы искусственного жизнеобеспечения. Но как сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си, точную дату отключения широкой публике не сообщат.

Находящийся в коме с декабря 2016 года Элфи страдает от неустановленной дегенеративной болезни мозга. Британские врачи абсолютно бессильны в этой ситуации и не могут вылечить мальчика. Как заявляют его родители, существуют альтернативные способы лечения, которые они бы хотели попробовать, но малыша не выпускают из больницы. В этой связи администрация лечебного заведения даже вызвала наряд полиции для того, чтобы не допустить родителей до ребенка.

После того, как Эвансы исчерпали все возможные варианты судебного решения этого вопроса в Великобритании, они пытались обращаться в Европейский суд по правам человека , но и там им не удалось добиться положительного для себя решения.

Суд обосновал свое решение медицинскими данными, которые были предоставлены лечащими врачами мальчика. Согласно этим данным, диагностика болезни на данном этапе развития медицины невозможна, а любые дальнейшие попытки лечить ребенка являются бессмысленными.

Отец малыша заявляет, что у него есть абсолютно законное право забрать его из больницы, но в данный момент этому препятствует полиция.

Как сообщает Би-би-си, родители полагают, что мальчика можно еще спасти в том случае, если его выпустят из больницы. По их информации, ребенок даже стал демонстрировать признаки улучшения общего состояния здоровья в последнее время. Они добавили, что у них наготове стоит частная машина скорой помощи и самолет, на которых они могут транспортировать ребенка в Рим для дальнейшего лечения.

Печальная история получила широкое освещение в британских СМИ. Многие сотни людей даже вышли на улицу для того, чтобы выразить свое несогласие с решением британского суда.

История Чарли Гарда

Аналогичная ситуация произошла в Великобритании в 2017 году, с мальчиком по имени Чарли Гард. В возрасте четырех недель у него была выявлена терминальная стадия синдрома митохондриального истощения ДНК, при которой происходит атрофирование мышечной ткани и поражается головной мозг. Состояние ребенка стремительно ухудшалось, и в марте 2017 года больница Грэйт-Ормонд-Стрит, где находился мальчик, обратилась в суд за разрешением отключить ребенка от системы жизнеобеспечения. В апреле суд удовлетворил просьбу клиники, и это решение было поддержано Верховным судом Великобритании, а также Европейским судом по правам человека. Родители Чарли тем временем не согласились с вердиктами этих инстанций и, даже потеряв право на апелляцию, продолжали бороться за жизнь своего ребенка.

Однако приглашенные в Лондон зарубежные эксперты вынесли неутешительный вердикт: экспериментальное лечение ребенку не поможет. В итоге 28 июля Чарли Гард, не дожив лишь нескольких дней до своего первого дня рождения, был отключен от систем жизнеобеспечения, после чего скончался.