В Германии с почетом похоронили анатомические препараты

Символический жест отражает тенденцию перехода в современной медицине от привычного цинизма к этической оценке действий врача. Среди медиков всегда было немало людей, относящихся к любым проявлениям морали скептически. Однако времена меняются, и вопросы медицинской этики ставятся все чаще. Очередным примером изменившихся настроений в медицине является захоронение тел 74 детей, которые использовались как анатомические препараты в университетской больнице Халле (Германия) — сообщает Medikforum.ru . На месте последнего упокоения усопших детей возведена стела с цитатой знаменитого французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери («Маленький принц»):

«Взрослые никогда ничего не понимают сами, и для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать».

Авторы идеи похоронить анатомические препараты детей признают, что подобное обращение с телами людей, которое позволяло себе руководство больницы в Халле в период между 1920 и 1940 гг., было абсолютно недопустимым. Родственники этих детей так никогда и не узнали о том, что здесь происходило ради интересов науки и медицинского образования.