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Саратовские следователи нашли сумку с младенцем
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Саратовские следователи нашли сумку с младенцем 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По факту смерти новорожденного мальчика, брошенного в сумке на улице в городе Энгельсе Саратовской области, следователи области начали проверку. Об этом сообщило управление СК по региону.
Как удалось выяснить следствию, сумку с телом ребенка кто-то оставил неподалеку от одного из домов на улице Короткой в Энгельсе.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины смерти младенца и выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение
Следственный комитет.
По сообщению ведомства, проводятся все необходимые в этом случае следственные действия. О их результатах бужет сообщено доплнительно.
Иркутский таксист Заур, проезжая мимо остановки транспорта «Онкологический диспансер», обратил внимание на оставленный на лавочке подозрительный пакет. В свертке оказался мертвый младенец.
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