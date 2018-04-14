Саратовские следователи нашли сумку с младенцем

По факту смерти новорожденного мальчика, брошенного в сумке на улице в городе Энгельсе Саратовской области, следователи области начали проверку. Об этом сообщило управление СК по региону.

Как удалось выяснить следствию, сумку с телом ребенка кто-то оставил неподалеку от одного из домов на улице Короткой в Энгельсе.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины смерти младенца и выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение

По сообщению ведомства, проводятся все необходимые в этом случае следственные действия. О их результатах бужет сообщено доплнительно.

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