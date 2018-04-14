СК начал проверку по факту обнаружения мертвого младенца в Саратовской области

Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного мальчика, которого родители бросили в сумке на улице в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили в региональном СК.

Сумку с телом малыша нашли в пятницу местные жители на улице Короткая в Энгельсе.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины смерти младенца и выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, 5 марта 2018 года неподалеку от железнодорожной станции на юго-западе Петербурга местные жители нашли мертвого младенца в коробке из-под обуви.