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СК начал проверку по факту обнаружения мертвого младенца в Саратовской области
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СК начал проверку по факту обнаружения мертвого младенца в Саратовской области 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного мальчика, которого родители бросили в сумке на улице в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили в региональном СК.
Сумку с телом малыша нашли в пятницу местные жители на улице Короткая в Энгельсе.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины смерти младенца и выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Напомним, 5 марта 2018 года неподалеку от железнодорожной станции на юго-западе Петербурга местные жители нашли мертвого младенца в коробке из-под обуви.
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