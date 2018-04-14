Болезнь не помеха. В Прикамье впервые пройдут спортивные игры для детей, которые перенесли онкологию

18 мая в Перми пройдут «Региональные игры победителей» — это спортивное мероприятие для ребят, перенесших онкологические заболевания. Физическая подготовка не важна, главное — желание. Среди дисциплин будут бег на дистанцию 60 метров, футбол, прыжки в длину с места, спортивная ходьба, стрельба и шахматы. Пятеро участников игр поедут на «Всемирные игры победителей» в Москве.

«Региональные игры победителей» организует благотворительный фонд «Берегиня». Цель мероприятия — дать детям понять, что пережитая болезнь не должна стать препятствием в их дальнейшей жизни.

— Дети будут считаться выздоровевшими только через пять лет без рецидивов. Но ребята прошли основное лечение, выписались из больницы, — пояснили в пресс-службе фонда. — Сейчас им приходится заново социализироваться и принимать себя. Привычки, которые выработались при длительном лечении, страхи и чрезмерное опасение за своё здоровье могут помешать вернуться к нормальному образу жизни.

Физическая подготовка для участия не имеет значения. На играх будут присутствовать врачи и профессиональные спортсмены, которые перед стартом дадут небольшие мастер-классы и индивидуальные указания. Если у ребёнка есть какие-то противопоказания — об этом должны предупредить его родители.

В этом году на «Региональные игры» заявилось 55 детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Среди заявленных дисциплин бег, прыжки в длину места, футбол, спортивная ходьба, стрельба и шахматы. Если дети захотят, они смогут попробовать себя в нескольких дисциплинах.

Раньше подобные игры в Прикамье не проводились — дети сразу ехали в Москву. Но каждый год во «Всемирных играх» принимает участие всё больше стран, поэтому количество мест сокращается. А в региональных играх может участвовать более 50 детей из края. Тех, кто поедет в этом году в Москву, выберут 18 мая — не по результатам игр, а при помощи лотереи.

— Региональный тур — это не отборочный этап, а дополнительное соревнование. Детям намного обиднее, когда их выбирают по спортивным достижениям, — рассказали 59.ru в пресс-службе, — поэтому проводится лотерея, в которой участвуют дети, которые ещё не ездили в Москву на «Всемирные игры».

Игры победителей состоятся 18 мая с 9:00 до 15:00 в посёлке Кондратово во Дворце спорта «Красава» ( Карла Маркса , 1в). Вход свободный.

В феврале в Перми прошёл «Парад героев» в поддержку детей, больных раком.