Волгоградцев зовут собрать «коробочки храбрости» для маленьких пациентов

В торгово-развлекательном центре «КомсоМОЛЛ» пройдет благотворительный концерт для крошечных пациентов кардио-, ожогового и онкологического центров. Малышам, которым предстоит серьезное лечение, соберут «коробочки храбрости».

— Поддержать отважных детей, которые борются с болезнями сердца, онкологией или восстанавливаются после серьезных ожогов, может каждый волгоградец, — рассказали в волгоградском «Клубе добряков». — Собранные за время концерта деньги пойдут на покупку «коробочек храбрости» — подарков, которые подбодрят храбрых и стойких пациентов.

На благотворительном концерте встретятся не только артисты, но и рукодельники, решившие помочь заболевшим детям. Горожанам предлагают поучаствовать в лотереях, аукционах и мастер-классах.

Концерт в поддержку храбрых малышей пройдет сегодня в 14:00.