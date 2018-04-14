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Волгоградцев зовут собрать «коробочки храбрости» для маленьких пациентов
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Волгоградцев зовут собрать «коробочки храбрости» для маленьких пациентов 

v1.ru 29 минут назад
Фото: v1.ru
В торгово-развлекательном центре «КомсоМОЛЛ» пройдет благотворительный концерт для крошечных пациентов кардио-, ожогового и онкологического центров. Малышам, которым предстоит серьезное лечение, соберут «коробочки храбрости».
— Поддержать отважных детей, которые борются с болезнями сердца, онкологией или восстанавливаются после серьезных ожогов, может каждый волгоградец, — рассказали в волгоградском «Клубе добряков». — Собранные за время концерта деньги пойдут на покупку «коробочек храбрости» — подарков, которые подбодрят храбрых и стойких пациентов.
На благотворительном концерте встретятся не только артисты, но и рукодельники, решившие помочь заболевшим детям. Горожанам предлагают поучаствовать в лотереях, аукционах и мастер-классах.
Концерт в поддержку храбрых малышей пройдет сегодня в 14:00.
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