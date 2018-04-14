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Жители Энгельса продолжают выбрасывать новорожденных на помойки
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Жители Энгельса продолжают выбрасывать новорожденных на помойки 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Еще один случай зверского отношения к маленьким детям зафиксирован в Саратовской области.
Так, вечером в пятницу 13-го апреля местные жители рядом с одним домом на улице Короткой в Энгельсе нашли мертвого новорожденного ребенка. Тело погибшего мальчика находилось в дамской сумке.
Напомним, ранее в Энгельсе в мусорном баке в коробке из-под обуви была найдена новорожденная девочка. Детоубийца не найдена до сих пор.
Следственный комитет сообщает, что по факту очередной страшной находки возбуждено уголовное дело. Разыскивается возможная мать ребенка. Опрашиваются свидетели.
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