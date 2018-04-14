Жители Энгельса продолжают выбрасывать новорожденных на помойки

Еще один случай зверского отношения к маленьким детям зафиксирован в Саратовской области.

Так, вечером в пятницу 13-го апреля местные жители рядом с одним домом на улице Короткой в Энгельсе нашли мертвого новорожденного ребенка. Тело погибшего мальчика находилось в дамской сумке.

Напомним, ранее в Энгельсе в мусорном баке в коробке из-под обуви была найдена новорожденная девочка. Детоубийца не найдена до сих пор.