Жители Энгельса продолжают выбрасывать новорожденных на помойки 

Еще один случай зверского отношения к маленьким детям зафиксирован в Саратовской области.
Так, вечером в пятницу 13-го апреля местные жители рядом с одним домом на улице Короткой в Энгельсе нашли мертвого новорожденного ребенка. Тело погибшего мальчика находилось в дамской сумке.
Напомним, ранее в Энгельсе в мусорном баке в коробке из-под обуви была найдена новорожденная девочка. Детоубийца не найдена до сих пор.
Следственный комитет сообщает, что по факту очередной страшной находки возбуждено уголовное дело. Разыскивается возможная мать ребенка. Опрашиваются свидетели.