В Барнауле выявили три случая заболевания корью

Источником инфекции стал мужчина, который выезжал на отдых за границу.

В связи с этим в Алтайском крае до 1 июня будет проведена «подчищающая» иммунизация против кори. Население, выезжающее из страны на отдых, будут информировать об эпидситуации по кори в стране пребывания.

Иммунизация населения значительно снизила смертность от кори, специфического лечения этого заразного инфекционного заболевания нет. При охвате вакцинации более 93% населения вспышек заболевания, как правило не происходит.

В Алтайском крае охват прививками против кори детей с 1 года до 18 лет и взрослых до 35 лет соответствует рекомендуемым показателям ВОЗ , но есть категории граждан, которые избегают прививок (мигранты, кочевые этнические группы, представители диаспор, религиозных конфессий).

«Отсутствие прививок даже у незначительной части населения может способствовать распространению инфекции», — поясняют в Роспотребнадзоре

Корь — очень заразное заболевание, заражаются все непривитые. В 2015 году в Алтайском крае регистрировали вспышку кори, тогда заболело более 100 человек. По показаниям было привито более 21 тысячи местных жителей.