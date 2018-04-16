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В Барнауле выявили три случая заболевания корью
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В Барнауле выявили три случая заболевания корью 

АиФ — Алтай 4 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Источником инфекции стал мужчина, который выезжал на отдых за границу.
В связи с этим в Алтайском крае до 1 июня будет проведена «подчищающая» иммунизация против кори. Население, выезжающее из страны на отдых, будут информировать об эпидситуации по кори в стране пребывания.
Иммунизация населения значительно снизила смертность от кори, специфического лечения этого заразного инфекционного заболевания нет. При охвате вакцинации более 93% населения вспышек заболевания, как правило не происходит.
В Алтайском крае охват прививками против кори детей с 1 года до 18 лет и взрослых до 35 лет соответствует рекомендуемым показателям ВОЗ, но есть категории граждан, которые избегают прививок (мигранты, кочевые этнические группы, представители диаспор, религиозных конфессий).
«Отсутствие прививок даже у незначительной части населения может способствовать распространению инфекции», — поясняют в Роспотребнадзоре.
Корь — очень заразное заболевание, заражаются все непривитые. В 2015 году в Алтайском крае регистрировали вспышку кори, тогда заболело более 100 человек. По показаниям было привито более 21 тысячи местных жителей.
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