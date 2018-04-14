Женщину-инвалида, пропавшую в деревне под Кунгуром, нашли мёртвой

38-летняя Татьяна жила в селе Моховое под Кунгуром. У неё была вторая группа инвалидности. Днём 10 апреля Татьяна вышла из дома и пропала. Родственники обратились за помощью к волонтёрам. Четыре дня длились поиски и сегодня женщину нашли мёртвой.

— Она лечилась в психиатрической больнице, — рассказала 59.ru сестра пропавшей женщины Ирина. — В последнее время она проходила курс химиотерапии. Ей оставалось пройти последний курс, но появились проблемы с сердцем и нужно было подлечиться. Наверное, это могло повлиять на то, что она ушла.

Женщину обнаружили сегодня днём недалеко от дома.

— Её случайно увидели дети, которые гуляли рядом, — рассказала 59.ru руководитель группы поиска Оксана Безукладникова. — Недалёко от её дома есть овраг, обычно в нём вода — вчера ещё стояла, а сегодня ушла. Мы вызвали полицию, тело забрали.

По словам Оксаны, у женщины не было признаков насильственной смерти. Она была одета, при ней были драгоценности.