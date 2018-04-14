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Девочке прогнозировали смерть от опухоли мозга, но ее спасла игра в мяч
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Девочке прогнозировали смерть от опухоли мозга, но ее спасла игра в мяч 

Anews 59 минут назад
Фото: Anews
Маленькой жительнице графства Глостершир пришлось непросто с самого детства. У нее диагностировали эпилептические припадки, и тогда родители стали часто возить ее на обследования. Однако тогда врачи не смогли обнаружить опухоль, которая вызывала припадки и могла ее убить.
Меган росла обычным ребенком и никто не подозревал, что ежедневно девочка рискует жизнью. Ужасный диагноз обнаружился лишь тогда, когда она играла в детскую игру в мяч. Играя со сверстниками в «собачку», девочка внезапно «отключилась». Мать Меган вспоминает, как ее дочь уставилась в забор и смотрела не моргая в одну точку. Тогда у нее начались галлюцинации. Родители сразу же обратились к врачу и девочке назначили обследование. Согласно результатам МРТ, у малышки начала развиваться опухоль, которая стремительно росла. В левой части мозга образование достигло размера абрикоса. Именно опухоль и вызывала эпилептические припадки.
"Это просто сводит с ума — ее спасла невинная детская игра. Именно благодаря ей мы узнали хоть и страшную, но необходимую нам правду. "​Вскоре Меган отправили на опасную операцию, которая длилась 12 часов. Этот период, по словам родителей, был самым нервным в их жизни. К счастью все закончилось благополучно и несмотря на длительный период восстановления девочке ничего не угрожает.
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