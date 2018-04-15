В Новосибирске сотрудники МЧС спасли дрейфовавших на льдине подростков

В Новосибирске на реке Иня откололась льдина, на которой находились двое подростков, сообщает «ВашГород.ру».

Об инциденте в МЧС сообщили очевидцы.

Для спасения подростков был использован аэробот. Позже выяснилось, что на льдине они проплыли около двух километров.

Отмечается, что в результате инцидента подростки не пострадали. Позже была проведена профилактическая беседа с ними и их родителями, рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС напомнили, что такие развлечения могут быть смертельными.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области откололась льдина с 26 рыбаками.