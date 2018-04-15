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В Новосибирске сотрудники МЧС спасли дрейфовавших на льдине подростков
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В Новосибирске сотрудники МЧС спасли дрейфовавших на льдине подростков 

RT на русском 1 час назад
Фото: Байкал24.ru
В Новосибирске на реке Иня откололась льдина, на которой находились двое подростков, сообщает «ВашГород.ру».
Об инциденте в МЧС сообщили очевидцы.
Для спасения подростков был использован аэробот. Позже выяснилось, что на льдине они проплыли около двух километров.
Отмечается, что в результате инцидента подростки не пострадали. Позже была проведена профилактическая беседа с ними и их родителями, рассказали в пресс-службе ведомства.
В МЧС напомнили, что такие развлечения могут быть смертельными.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области откололась льдина с 26 рыбаками.
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