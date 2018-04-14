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Американские студенты прислали в Петербург «портреты доброты»
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Американские студенты прислали в Петербург «портреты доброты» 

Собака 32 минуты назад
Фото: Собака
Американские студенты целый год рисовали по фотографиям портреты петербургских детей и подростков. В разгар политического кризиса «портреты доброты» прилетели в Петербург с самыми добрыми пожеланиями из-за океана.
Портреты детей из Петербурга — подопечных Детской деревни SOS –Пушкин и программы профилактики социального сиротства «Укрепление семьи», вручили в актовом зале Центра образования №162 Кировского района — сюда принимают подростков с 7 класса, которым необходимо особое внимание. Портреты ребята разобрали быстро, рассматривали фотографии авторов — улыбающихся американских студентов.
Автор идеи Бен Шумакер из Чикаго впервые приехал в Россию — в обе столицы — с сотнями портретов детей из Москвы и Петербурга, нарисованных по фотографиям американскими студентами арт-колледжей и университетов — участниками проекта благотворительной организации Memory Project. Герои портретов — дети и подростки из разных стран, столкнувшиеся с проблемами насилия, нищетой, пренебрежением и потерей родителей. С 2004 года создано более ста тысяч портретов детей и подростков из 43 государств. Портреты потом передаются ребятам вместе с фото самих художников и кратким письмом с добрыми пожеланиями. Есть и адрес — то есть можно написать «далекому американскому другу».
Бен — директор Memory Project, когда-то изучал искусство, но теперь сосредоточился только на своей организации, которую директор Детской деревни SOS — Пушкин Сергей Яковенко назвал замечательным примером народной дипломатии. В начале следующей недели свои портреты получат дети из Детской деревни SOS-Томилино и московской программы «Укрепление семьи».
По материалам «Фонтанка.ру». Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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