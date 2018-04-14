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Двое на льдине: сотрудники МЧС спасли детей
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Двое на льдине: сотрудники МЧС спасли детей 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
14 апреля диспетчеру МЧС позвонили обеспокоенные жители Первомайского района города Новосибирска — они увидели тревожную картину: двое детей плыли на льдине по реке Иня. Позднее выяснилось, что они проплыли около 2 километров.
Спасатели МЧС немедленно выехали на место происшествия и сняли детей со льдины на аэроботе. Подростки не пострадали, но были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра.
По данным пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области, «в дальнейшем, и с детьми, и с родителями была проведена профилактическая беседа».
Спасатели МЧС напоминают — наступило время весеннего паводка, лед на реках стал рыхлым, он тает на солнце, а снизу подтачивается течением. Несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоемы в весенний период, многие люди выходят на лед, а в особенности дети. Особенность детской психики в том, что ребенок практически не осознает опасности. У него нет порога страха. Это зачастую и подводит юных любителей приключений. Долг каждого взрослого — немедленно остановить детей, предотвратить беду.
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