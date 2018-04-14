Детство под защитой праздника

СодержаниеПочему нужно устраивать детские праздникиДетство под защитой Все для детейПраздник-напоминаниеВсем девочкам мира посвящаетсяИменины детской книжкиПраздничная карта годаТаиландЯпонияИндияКолумбияМексикаБразилияШвецияГолландияДанияАфриканские страныПанамаИспанияТурцияКорея

Детство тем и отличается от взрослой жизни, что все без исключения ребятишки искренне верят в чудеса. Среди прочих забот взрослых, есть одна, всецело способствующая созданию сказочной атмосферы для детей: организация праздников специально для детворы. Эти дни всегда наполнены радостью, улыбками и заботой родителей о том, чтобы дети от души повеселились.

Какие детские праздники бывают в разных странах мира, как они организованы и чем отличаются, разбираемся вместе с MedAboutMe.

Почему нужно устраивать детские праздники

Кто сказал, что у детей нет забот? Наверное, взрослые. Хлопот в детстве еще как хватает: научиться говорить, чтобы отвечать на бесконечные вопросы взрослых, суметь разобраться в отношениях окружающих и найти друзей, успевать выполнять просьбы мамы и указания папы, которые бывают совершенно разными, да и вообще понять, как и что происходит вокруг. Именно поэтому хлопотливую детскую жизнь стоит почаще «разбавлять» праздниками. Любое торжество приносит людям радостные эмоции, а детям праздничные дни просто необходимы, чтобы их жизнь стала немного разнообразнее и чуть-чуть ярче.

Детство под защитой

Дети, как и взрослые, имеют свои права. К сожалению, есть в мире государства, где об этом предпочитают не вспоминать и делать вид, что такого понятия не существует.

Именно поэтому на проводимом в 1954 году заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций всем государствам мира было рекомендовано отмечать Universal Children's Day (Всемирный день ребенка). ООН предложила всем государствам мира дату 20 ноября, правда, с оговоркой, что страны вольны выбирать тот день для этого праздника, который правительство посчитает нужным в соответствии с национальными устоями и традициями.

Предлагая внести этот праздник в список уже имеющихся, ООН надеялась на укрепление всемирного сотрудничества наций.

С тех пор к Дню ребенка, вне зависимости от даты празднования, общественные и коммерческие организации устраивают для детей встречи с актерами и музыкантами, организуют благотворительные ярмарки, массовые акции и всячески привлекают внимание властей к проблемам здоровья и условиям жизни детей.

Все для детей

Какие ассоциации вызывает у взрослых словосочетание «детский праздник»? Надеемся, не только «организация дня рождения» и новогодние праздники, потому что массовых детских праздников гораздо больше. Расскажем лишь о некоторых из них.

Праздник-напоминание

В самый первый день лета в России, и почти в 40 других странах, отмечается праздник, напоминающий о защите самых маленьких жителей планеты.

1 июня (Международный день защиты детей) для школьников наступают долгожданные каникулы, что само по себе уже праздник «освобождения» от домашних заданий и уроков. Ну, а дошколятам тем более весело в этот день потому, что все внимание взрослых обращено на них. В первый день июня, как и 20 ноября, обществу взрослых напоминают о правах малышей:

на свободную жизнь; получение возможности образования и отдыха; недопустимости детского труда; медицинское обслуживание и жилье.

Детвора в праздничный день в центре внимания. Для них устраивают концерты, цирковые представления, развлекательные шоу и благотворительные базары. В любом российском городе в парках и детских развлекательных центрах малыши с родителями, а ребята постарше с друзьями гуляют, веселятся, катаются на аттракционах и смотрят специальные детские представления в театрах и на концертных площадках.

Согласно президентскому указу, период с 2018 по 2027 год объявлен в России Десятилетием детства.

Всем девочкам мира посвящается

Незадолго до Всемирного дня ребенка празднуется День девочек (11 ноября). Праздник совсем молодой (инициатива ООН от 2012 г.), но уже популярный во всем мире. Его главной целью стало обращение ко всем взрослым с напоминанием, что девочки нуждаются в отдельной защите, уважении и помощи, возможности самим выбирать свой жизненный путь. Девочек поздравляют, устраивают для них концерты, дарят подарки, цветы и открытки с поздравлениями.

Комментарий экспертаЮдит Эллис, профессор, исполнительный директор королевского колледжа педиатрии

Я давно занимаюсь проблемами здоровья детей, поэтому всегда уделяла главное внимание улучшению качества медицинской помощи. Качество медицинского обслуживания должно быть одинаковым для всех, но считаю, что девочки особенно нуждаются в своевременном внимании врачей, потому что в современном мире они испытывают социальные проблемы и неравенство из-за того, что принадлежат к женскому полу:

невозможность получить образование и медицинскую помощь; принудительное замужество; жестокое обращение в семье; социальное насилие.

Считаю большим достижением ООН учреждение в 2012 году Международного дня девочек и надеюсь, что его празднование выйдет за пределы интернета и станет международным, а на защиту прав девочек встанут не только врачи, но и юристы, педагоги, психологи.

Именины детской книжки

Все дети любят сказки, а самый добрый сказочник родился весной в Дании, поэтому 2 апреля (день рождения Г. Х. Андерсена) и было выбрано, чтобы ежегодно отмечать праздник книжек для детей. Детские писатели и художники стараются подготовиться к этому дню и не только встретиться с ребятами разного возраста, но и создать для них новые произведения, чтобы подарить их любознательным читателям. В этот день проходят встречи с детскими писателями и поэтами, художниками-иллюстраторами и аниматорами, театрализованные представления, конкурсы чтецов и концерты с участием любимых книжных героев.

Личный опыт Евгений Грачев , детский писатель, лауреат всероссийской литературной премии им. С. Маршака

Я пишу стихи для детей вот уже 20 лет. Некоторые из них даже стали детскими песенками. С помощью веселых стихов рассказываю детям об устройстве вселенной, учу счету. Проекты, над которыми я сейчас работаю, называются «Конфеты фараона» и «Путешествуем по странам мира», т.е. в своих книжках рассказываю о путешествиях по всему земному шару — от Австралии до Японии.

Уверен, что Праздник книги нужен детям, потому что качественная литература не только обогащает словарный запас, но расширяет знания о мире, закладывает этические нормы.

Праздничная карта года

Если бы кто-то задумал составить карту праздников, то она получилась бы разноцветной и круглой, как земной шар. Почему? Потому что праздники для детей устраивают во всех странах круглый год с января по декабрь. А разноцветной она будет из-за того, что в каждом государстве «детский день» раскрашен по-своему.

Таиланд

Бесценный «запас» страны, по мнению тайцев, конечно, дети. Праздник всех ребятишек Таиланда устраивают, чтобы взрослые помнили, как процветает страна, когда малыши растут толковыми и воспитанными. В день детского веселья (во вторую субботу января) государство превращается в страну-сказку, где для «ценного ресурса» устраивают карнавалы, салюты, костюмированные шествия на улицах, ярмарки с игрушками и сладостями. Многие развлечения для детей бесплатны.

Япония

Японским ребятишкам повезло, пожалуй, больше всех. Для них в Стране восходящего солнца придуманы три национальных детских праздника:

в марте специальный «девочковый» день (3 марта); в мае отдельный день для мальчишек (5 мая); в ноябре праздник для всех трех-пяти и семилетних ребятишек (15 ноября).

Японцы убеждены, что вместе с рождением ребенка, в дом является ангел, поэтому отношение к малышам самое трепетное и праздники для них устраиваются яркие и веселые.

«Девчоночий», например, оформляется по-особому. В праздничный день устраивается кукольная выставка. Куклы, разумеется, не простые. Они все ручной работы, невероятно красивы и составляют часть наследства девочки. Девчонок в этот день одевают как взрослых дам, и они ходят друг другу в гости, во всем подражая взрослым женщинам. 3 марта совпадает с цветением персика, что по-особому подчеркивает нежность, женственность и утонченность маленьких красавиц.

Мальчишкам куклы ни к чему, поэтому в день мальчиков все по-мужски: на выставке представлены куклы— воины и оружие, а крыши домов украшают флаги с нарисованными на них карпами. Почти 4 столетия существует традиция вывешивать «рыбные» флаги в мае. Сколько мальчиков в семье, столько и флагов на крыше. Строго говоря, майский праздник с конца 40-х годов прошлого века отмечается как национальный день детей, но чествуют больше, все-таки, мальчишек. А еще в праздничный день папы вместе с сыновьями устраивают по всей Японии фестиваль и запускают в небо воздушных змеев.

Ну и, конечно, будущих мужчин угощают национальными блюдами, дарят подарки, проводят для них спортивные соревнования, а вечером проходит благодарственный ритуал за здоровье детей.

А еще в Японии есть «всеобщий детский день рождения», т.е. национальный праздник для детей 3, 5 и 7 лет.

Почему были выбраны эти цифры? Согласно японским традициям, считается, что эти годы особенные в жизни малышей. Главная церемония проходит в храмах, куда идут всей семьей те, у кого есть детки такого возраста, поблагодарить высшие силы за здорового и счастливого ребенка.

Индия

В любой стране родители хотят вырастить своих детей достойными гражданами, поэтому в Индии, как и в любой другой стране мира, уверены, что дети всегда ценность и надежда нации. 14 ноября индийские дети празднуют свой день. Национальный детский праздник проводится по всей стране, а для деток устраивают:

конкурсы творчества и танцевальные фестивали; сборы пожертвований нуждающимся детям и благотворительные распродажи; церемонии награждения победителей национальных конкурсов.

К празднику готовятся серьезно, а на торжество индийцы приходят целыми семьями и веселятся от души.

Колумбия

В середине лета (4 июля) в Колумбии на улицах появляются клоуны. Дети так празднуют свой день. Во всех школах проводятся фестивали клоунов, а на улицах можно встретить детей в самых невероятных клоунских масках и костюмах. А еще в этот день в стране проводятся медицинские осмотры всех детей, а малышам до 5 лет в обязательном порядке делаются прививки от полиомиелита.

Мексика

Детский праздник весной (30 апреля) в Мексике называют «Днем маленьких людей». В этот день ребятня наряжается в национальные костюмы и вовсю веселится. Для них бесплатно (до 12 лет) организовываются:

праздничные выступления цирковых артистов; костюмированные представления; музейные выставки; игровые программы. Бразилия

В день Праздника явления Богородицы (12 октября) в Бразилии официально отмечают День ребенка. Согласно правительственному декрету, в этот день организовываются акции по продаже товаров для детей, в школах и дошкольных учреждениях проводятся праздники, маскарады, концерты. Для родителей объявляется выходной, чтобы они могли свободно посвятить весь день детям и пойти вместе с ними на концерты, в парки, кинотеатры.

Швеция

В этой скандинавской стране, несмотря на все модные гендерные веяния, праздники есть и для мальчиков, и для девочек.

В конце лета (7 августа) на улицах шведских городов можно увидеть тысячи мальчишек в костюмах лангустов. Морские раки выбраны для празднования Дня шведских мальчишек, поэтому в августе «лангусты» веселятся на улицах, соревнуются в ловкости и угощаются вкусностями.

Девочки всего мира любят наряжаться принцессами или королевами, но шведские девчонки в свой праздник девочек надевают белые платья в честь святой Люции и угощаются кофе и вкусной сдобой с шафраном.

Голландия

«Вкусный» праздник селедки ждет всех жителей и гостей королевства в июне (первая и вторая суббота). Главное кулинарное торжество в Нидерландах называют еще День флажков, потому что флагами украшено в этот день все: рыболовецкие суда, прибывающие в порт с жирным уловом, здания и порции селедки, которые может попробовать каждый участник праздника. Детям, как непременным участникам праздника, есть чем заняться, кроме дегустации селедки. Любителям приключений предлагают отправиться на морскую прогулку. Любители музыки слушают выступления оркестров и популярных исполнителей, на ярмарке художников и ремесленников можно увидеть процесс изготовления кломпов (национальная деревянная обувь), принять в этом участие или купить приглянувшийся экземпляр. Детей катают на старинных пожарных машинах и разрешают испытать, как работала древняя стиральная машина. Для малышей организованы игры в старинном голландском стиле: игра деревянными фишками, гонки вокруг бочонков с селедкой, скоростное укладывание лотков для рыбы.

Дания

В Дании праздники устраивают с размахом и дети непременно участвуют в них. Например, в дни проведения знаменитого Ольборгского карнавала, второй день праздника полностью посвящен детям. Ребятишки всех возрастов шествуют по улицам города в самых невероятных карнавальных костюмах. Затем устраивается конкурс на лучший костюм. Весь день дети веселятся, играют и соревнуются на звание лучшей артистической команды. Завершается день раздачей призов и подарков.

Африканские страны

Жизнь детей в африканских странах не так радостна, как у европейских сверстников. Они страдают не от избытка общения с телевизором и не от гиподинамии. У темнокожих малышей другие проблемы: голод, войны, болезни, безграмотность. Именно поэтому Организацией африканского единства было предложено ежегодно 16 июня отмечать День всех африканских ребятишек. Он проводится с целью привлечения внимания к жизни и сохранности здоровья маленьких жителей черного континента. Африканским детишкам в их праздничный день устраивают развлекательные мероприятия, кормят и осматривают врачи, чтобы они не чувствовали себя всеми забытыми. На западе африканского континента для детей устраивают карнавал на целый месяц.

Панама

Летом (15 июля) дети Панамы получают возможность стать взрослыми на один день. Каждый год в День ребенка маленькие жители Панамы могут «превратиться» в учителей, президентов или чиновников. Детям разрешается в этот день все, чего они только пожелают. Свобода дополняется подарками и сладостями, подаренными взрослыми.

Испания

Зимой (5 января) маленькие испанцы принимают участие в королевском шествии. Три короля-мага в нарядных одеждах путешествуют по улицам испанских городов, сопровождаемые многочисленными зрителями. Короли разбрасывают подарки для детей, а особо удачливые и ловкие из малышей могут в этот день устроиться на коленях одного из королей и получить особенный подарок. Конечно, ребенок должен пообещать, что весь год он будет вести себя хорошо и отлично учиться. А вечером дети выставляют за порог свои ботинки, чтобы королям было куда положить подарки. Во всем городе накрывают столы с угощениями, выступают музыканты и танцоры.

Турция

Детский праздник в Турции появился весной (23 апреля) благодаря Кемалю Ататюрку. Первый президент страны был уверен, что «в детстве закладывается будущее нации», поэтому национальный детский праздник в Турции празднуется широко. В этот день детям позволено «поиграть во взрослую жизнь», и попробовать участвовать в официальных мероприятиях взрослых. Школы украшаются национальными флагами, а государственные деятели посещают учебные и дошкольные учреждения. Старшие дети в этот день участвуют в соревнованиях и концертах, а малышам достаются подарки. Родители тоже получают свои «подарки»: в магазинах детских товаров устраивают распродажи со скидками.

Корея

Детский праздник в Стране утренней свежести проходит весной (5 мая) и своим появлением обязан детскому писателю и педагогу П. Ч. Хвану. Он всячески отстаивал права детей и призывал к бережному отношению к подрастающим гражданам, уважению их мнения. В праздник детей наряжают в национальные костюмы, дарят подарки и устраивают театральные представления по произведениям писателя. Детские коляски, велосипеды и прочий «детский транспорт» украшаю яркими шарами, лентами, игрушками. Все развлечения для детей бесплатны.

Детские праздники всегда особые. Они устраиваются взрослыми не только ради веселья, но и для того, чтобы дети научились уважать традиции своих стран, умели носить национальную одежду, знали историю своей страны, с почтением относились к старшим.

Взрослым детские праздники напоминают о том, что маленьким жителям любого государства нужна их защита и любовь, которые особенно проявляются в праздничные дни.

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