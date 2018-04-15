Вспоминаются погибшие дети в Колывани: на детской площадке в Новосибирске вырыта яма без ограждения

Новосибирцы заметили на детской площадке в посёлке Гвардейский Калининского района Новосибирска огромную яму без ограждения. По словам читателя НГС Михаила, яма находится во дворе между домов №66 и №68 по улице Лейтенанта Амосова.

«Вырыта яма около полутора месяца назад, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Михаил. — Создана видимость ограждения, но только видимость. Во дворе мальчишки играют в войнушку, рядом с этим небезопасным местом. Вспоминается Колывань».

Заметим, что после недавней гибели детей в Колывани власти планировали проверить все ямы и бесхозные дома у школ и детских садов на территории Новосибирской области.