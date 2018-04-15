7 самых крутых парков развлечений, куда мечтают попасть дети со всего мира

Дети обожают развлекательные парки, особенно те, где есть необычные или захватывающие дух аттракционы. О лучших парках развлечений в разных странах мира «Летидору» рассказали специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Диснейленд во Франции

Дети со всего мира мечтают попасть в парижский Диснейленд. Волшебство этого места захватывает посетителей с первых минут! Многочисленные аттракционы, расположенные на площади почти две тысячи гектаров, дарят ощущение сказки и бесконечного праздника людям всех возрастов. Даже самые серьезные взрослые начинают ощущать себя беззаботными детьми.

На территории парка можно встретить героев из известных мультфильмов, побывать в гостях у Питера Пэна и в лабиринте Алисы в Стране чудес.

Диснейленд расположен не в самой столице Франции, а в 43 километрах от города.

В летнее время парк работает до 23:00.

Билет в Диснейленд можно приобрести двумя способами: в кассе парка или на официальном сайте в режиме онлайн. Посетители могут выбрать один из четырех типов билетов, все они дают равноценный доступ ко всем аттракционам, однако имеют ограничения по некоторым дням.

• Цены. Самый дешевый билет для взрослого обойдется в 49 евро, билет для детей до 11 лет будет стоить 42 евро.

Стоимость недельного тура в Париж для двоих взрослых и ребенка в июне начинается от 107 000 рублей с перелетом и проживанием.

Фиабиландия в Италии

Один из самых знаменитых в Европе парков развлечений для самых маленьких — Фиабиландия — открыл свои двери почти 53 года назад.

Он расположен в окрестностях Римини, в районе озера Бернардо. Площадь парка достигает 15 га, здесь располагаются более 30 аттракционов, многочисленные рестораны и кафе.

Территория разбита на четыре основные игровые зоны: Замок Мерлина, Залив Питера Пэна, Восточная зона и Дикий Запад.

Основная масса аттракционов рассчитана на детей дошкольного возраста, однако и взрослые найдут здесь чем заняться.

Традиционно парк открывает свои двери с середины апреля.

• Цены. Детский билет обойдется в 17 евро, взрослым нужно будет заплатить на 6 евро больше.

Для тех, кто решит провести в парке несколько дней, предусмотрены комплексные билеты.

Тур на неделю в Римини для двоих взрослых и ребенка в июне начинается от 72 000 рублей с перелетом и проживанием.

«Сочи Парк» в России

В России тоже есть достойный детский парк развлечений мирового уровня.

«Сочи Парк» находится возле Олимпийского парка. На площади 25 га расположены 20 современных аттракционов и отель-замок «Богатырь».

Аттракционы адаптированы для детей разных возрастных групп — малышам будет интересно покататься на качелях и каруселях, дети постарше могут посетить семейные аттракционы, для взрослых же предусмотрена экстремальная программа.

Стоит заметить, что аттракционы работают не каждый день: по понедельникам и вторникам парк открыт исключительно для пеших прогулок.

В парке действует несколько тарифов. Если покупать билеты через сайт, а не в кассе, то вход обойдется дешевле.

• Цены. Например, детский билет на полный день (с 10:00 до 19:00) в кассе стоит 1250 рублей. В интернете стоимость на 100 рублей меньше.

Недельный тур в Сочи для двоих взрослых и ребенка в июне начинается от 40 000 рублей с перелетом и проживанием.

«Порт Авентура» в Испании

Семейный парк развлечений «Порт Авентура» не менее популярен, чем французский Диснейленд. Ежегодно сюда приезжают до трех миллионов туристов со всего мира.

«Порт Авентура» расположен недалеко от Барселоны и занимает площадь 117 га.

Парк разделен на шесть зон по географическому принципу, и прогулка по нему напоминает кругосветное путешествие в уменьшенном масштабе.

Экстремальные горки здесь соседствуют со «спокойными» семейными зонами. Специально для детей в парке построена страна «Сезам», где представлены 11 аттракционов, в том числе для самых маленьких посетителей.

• Цены. Детский билет обойдется примерно в 40 евро, взрослый будет стоить на 7 евро дороже.

Билет в аквапарк, который также расположен на территории «Порта Авентура», придется покупать отдельно, заплатив еще по 20 евро с человека.

Стоимость недельного тура в Испанию для двоих взрослых и ребенка в начале июня начинается от 60 000 рублей с перелетом и проживанием.

Парк развлечений Wonderland в Дубае

Почти все развлечения Арабских Эмиратов сконцентрированы в Дубае, здесь же находится и семейный парк Wonderland. Он занимает территорию площадью почти 18 гектаров. На главной улице, которая условно делит парк на две части, проходят выступления уличных актеров и фокусников, напоминающих факиров из диснеевских мультфильмов про Аладдина.

В семейном развлекательном центре на главной улице находится огромный зал с видеоиграми, а чуть дальше расположен игровой комплекс для малышей.

Там же можно оставить ребенка под присмотром воспитателей, а самим отправиться на экстремальные горки.

Парк работает ежедневно с 10:00 до 24:00.

• Цены. Для детей до двух лет вход бесплатный, для детей от 2 до 5 лет билет стоит 75 дихрамов (около 16,5 евро), а все посетители старше 5 лет считаются взрослыми, и с них берут 150 дихрамов (около 33 евро).

Недельный тур в Дубай для двоих взрослых и ребенка в июне начинается от 72 000 рублей с перелетом и проживанием.

Татилья в Турции

Татилья — самый большой крытый парк развлечений в Европе. Его еще называют турецким Диснейлендом. Комплекс расположен в пригороде Стамбула.

Это целый мир развлечений и волшебства под стеклянным куполом высотой 36 метров. Здесь есть где покататься и взрослым, и детям.

Особенность парка в том, что он засажен деревьями и цветами со всех уголков мира.

Помещение парка представляет собой гигантскую оранжерею, где искусственно поддерживаются особые климатические условия.

Приехать в Татилью можно в любой день, кроме понедельника. Обычный режим работы парка — с 10:00 до 24:00.

• Цены. Билет обойдется примерно в 17 евро с человека.

Недельный тур в Турцию для двоих взрослых и ребенка в июне начинается от 41 000 рублей с перелетом и проживанием.

«Европа-парк» в Германии

Один из крупнейших парков развлечений в Европе находится в городе Русте на юго-западе Германии.

На площади 62 га расположены около 100 поражающих воображение аттракционов. Парк поделен на 11 тематических зон, каждая из которых представляет одну европейскую страну.

Оформление аттракционов соответствует национальным традициям представленных государств.

Кстати, здесь можно найти и Россию.

На территории парка расположены уютные ресторанчики и точки быстрого питания. В летний сезон развлекательный комплекс работает с 9:00 до 18:00.

• Цены. Цена входного билета составляет от 42 до 50 евро.

Стоимость недельного тура в Германию для двоих взрослых и ребенка в июне начинается от 14 9000 рублей, включая перелет и проживание.

Внимание! Все цены актуальны на момент выхода публикации и могут меняться.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!