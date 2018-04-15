Ещё
Больница в Башкирии заплатит миллион рублей за смерть маленькой пациентки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Больница в Башкирии заплатит миллион рублей за смерть маленькой пациентки 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В суде Салавата родители маленькой девочки добились компенсации за смерть дочери. Девочка умерла в больнице на руках у врачей.
Мать пятилетней погибшей считает, что смерть — вина врачей, которые во время не оказали помощь. Случай произошел еще в феврале 2016 года: у малышки поднялась температура, и мать вызвала врача, который диагностировал ОРЗ средней тяжести, выписал лекарства от простуды. В тот же день малышку с температурой в 39 градусов отвезли на скорой в местную больницу, где также обнаружили острую инфекцию верхних дыхательных путей. К утру у девочки началась одышка, в реанимации заявили — у ребенка острая пневмония. Еще через девять часов девочка скончалась.
— Была созвана судебно-медицинская комиссия, которая подтвердила последний диагноз. Ребенок умер, так как его поздно перевели на искусственную вентиляцию легких, — сообщает городской суд Салавата.
Суд поддержал требования оплакивающих дочку родителей и обязал больницу выплатить один миллион рублей.
ufa1.ru: последние новости
В Нефтекамске детей из малоимущих семей оставили без молочной кухни Трехлетнего Альберта из Уфы покажут в передаче «Пока все дома» В Башкирии прокуратура через суд «выбила» лекарства для трехлетнего малыша-инвалида
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой31
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий5
10 запоминающихся сериалов5
Классика и гениталии: что не так с нашим театром171
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение