Больница в Башкирии заплатит миллион рублей за смерть маленькой пациентки

В суде Салавата родители маленькой девочки добились компенсации за смерть дочери. Девочка умерла в больнице на руках у врачей.

Мать пятилетней погибшей считает, что смерть — вина врачей, которые во время не оказали помощь. Случай произошел еще в феврале 2016 года: у малышки поднялась температура, и мать вызвала врача, который диагностировал ОРЗ средней тяжести, выписал лекарства от простуды. В тот же день малышку с температурой в 39 градусов отвезли на скорой в местную больницу, где также обнаружили острую инфекцию верхних дыхательных путей. К утру у девочки началась одышка, в реанимации заявили — у ребенка острая пневмония. Еще через девять часов девочка скончалась.

— Была созвана судебно-медицинская комиссия, которая подтвердила последний диагноз. Ребенок умер, так как его поздно перевели на искусственную вентиляцию легких, — сообщает городской суд Салавата.

Суд поддержал требования оплакивающих дочку родителей и обязал больницу выплатить один миллион рублей.