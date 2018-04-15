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В Тольятти подростки отравились суррогатным алкоголем
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В Тольятти подростки отравились суррогатным алкоголем
Волга Ньюс
2 часа назад
Комментарии
Мальчик находился в бессознательном состоянии, девочка была в сознании. Для них была вызвана «скорая».
Прибывшие врачи городской службы «03» оказали детям помощь и увезли их с лечебное учреждение.
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