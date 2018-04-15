В Тольятти подростки отравились суррогатным алкоголем

Мальчик находился в бессознательном состоянии, девочка была в сознании. Для них была вызвана «скорая».

Прибывшие врачи городской службы «03» оказали детям помощь и увезли их с лечебное учреждение.