Руководство магазина поймало эту женщину за кражу. Но ее дети никогда не ожидали такого поступка от полицейского!

Нередко полицейские реагируют на сообщения о краже магазинов, но то, что увидел полицейский Марк Энгрэвалл, разбило его сердце.

Полицейского Марка Энгрэвалла вызвали на место преступления в местный Wal-Mart , чтобы арестовать женщину, которую обвинили в краже. Когда он увидел женщину, окруженную пятью дочерями, каждая из которых плакала, и все девочки были грязными и без обуви, вместо того, чтобы арестовать женщину, офицер решил купить обувь для ее детей и детские салфетки для бездомной матери, которая теперь была вдовой. Ее поймали, когда она пыталась украсть провизию для своей семьи.

«Я не думал об этом», — сказал офицер. «Я просто хотел сделать это».

«Они думали, что я собираюсь забрать их мать в тюрьму», — сказал он.

Когда он спросил у матери, есть ли у нее деньги на предметы, которые она взяла, она сказала «нет». Он увидел состояние детей и спросил, есть ли у них обувь. Они сказали «нет» и начали плакать еще сильнее. Он представил своих двух детей на месте этих бедняжек.

Его обязанностью было написать заявление о краже в магазине, но, будучи полицейским, вы должны помогать людям. Офицер знал, что он не может просто уйти, поэтому он заплатил за подгузники, обувь и салфетки.

После изучения того, что сделал Энгрэвалл для матери и ее детей, слушатели местных радиостанций начали предоставлять средства для поддержки семьи, следуя по стопам доброго полицейского.