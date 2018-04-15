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Пугающие записи с экрана видеоняни
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Пугающие записи с экрана видеоняни 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: Don't Panic
Видеоняня может серьезно облегчить жизнь родителям: установил гаджет в детской и ребенок под контролем. Такие записи обычно просматриваются ежевечерне, но иногда, вместо милой детской возни, на камеру попадают страшные, а иногда и необъяснимые вещи.
Камера в детской комнате помогла избежать неприятностей уже далеко не одной семье. К примеру, пара из Висконсина совершенно случайно выяснила, что их ребенка нещадно бьет сиделка — добрейшая с виду женщина.
Видеоняня может отпугнуть и грабителя. Вор проникает в дом и видит камеру, или даже просто детскую, где почти наверняка будет стоять видеоняня — большинство злоумышленников решат не идти на дело под светом софитов.
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