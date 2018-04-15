Дети Асада отдохнули в крымском «Артеке»

По словам Асада, после этой поездки его дети стали лучше понимать Россию. «На днях они рассказали мне, что скоро будет завершено строительство Крымского моста», — процитировал Саблин слова Асада.

По словам депутата, западные СМИ лгут о Сирии. Так, они сообщили, что Асад с семьей якобы уехал в Иран, бросив свою страну. «Он на месте, работает, рассчитывает на конструктивное сотрудничество с нашей страной», — сказал Саблин.