В Мегионе прошел конкурс детских «улыбок»

В Мегионе прошел конкурс детских рисунков «Здоровые зубки — здоровый я». Организатором акции депутат городской Думы , член фракции «Единая Россия» , главный врач городской стоматологии Альфрит Бикташев.

Юные мегионцы прислали на конкурс 85 нарисованных улыбок, которые показали детское отношение к врачам-стоматологам и уходу за своими зубками.

«Благодаря вашим красочным и искренним рисункам видно, что вы не боитесь обращаться к врачам. Пусть вашему примеру последуют ваши друзья!», — сказал на церемонии награждения организатор конкурса Альфрит Бикташев.

Как сообщает МК «Югра», итоги конкурса подвели во Всемирный День здоровья в выставочном зале Детской художественной школы. Все участники акции получили памятные дипломы подарки. Особое внимание и благодарность от главного врача стоматологии получили педагоги детей за сотрудничество.