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В Мегионе прошел конкурс детских «улыбок»
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В Мегионе прошел конкурс детских «улыбок» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Мегионе прошел конкурс детских рисунков «Здоровые зубки — здоровый я». Организатором акции депутат городской Думы, член фракции «Единая Россия», главный врач городской стоматологии Альфрит Бикташев.
Юные мегионцы прислали на конкурс 85 нарисованных улыбок, которые показали детское отношение к врачам-стоматологам и уходу за своими зубками.
«Благодаря вашим красочным и искренним рисункам видно, что вы не боитесь обращаться к врачам. Пусть вашему примеру последуют ваши друзья!», — сказал на церемонии награждения организатор конкурса Альфрит Бикташев.
Как сообщает МК «Югра», итоги конкурса подвели во Всемирный День здоровья в выставочном зале Детской художественной школы. Все участники акции получили памятные дипломы подарки. Особое внимание и благодарность от главного врача стоматологии получили педагоги детей за сотрудничество.
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